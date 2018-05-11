شعر: د.عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادرإن تكلم انصتوا ثم أذعنوا له
وإن سكت صمته مثل قدح الشرار
وان هرج تلقى صحيح القول قوله
وان فعل فعله مثل شمس النهار
انتصاراته ما هي صوله وجوله
كل خطواته على الدرب انتصار
رؤيته كل الوطن عرضه وطوله
والريادة وجهته دون انتظار
رجل سلم ورجل علم ورجل دوله
وإن قصف بالحرب قصاف العمار
ذا شبيه معزّي ومحدٍ بحوله
شامخٍ حرٍّ تسلسل من حرار
وإن صفط بشته بيمناه العدوله
وان صفط بشته تحت يده اليسار
قلت حرٍّ فالهَدَدْ يرخى سدوله
صيده من المجد ما صاد الحبار
في قلوب الشعب حط الله قبوله
حطه الله عز شعب وعز دار
جعل ربي يحفظه ويديم زوله
ذخرنا محمد إلى اسوّد النهار