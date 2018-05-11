إن تكلم انصتوا ثم أذعنوا لهوإن سكت صمته مثل قدح الشراروان هرج تلقى صحيح القول قولهوان فعل فعله مثل شمس النهارانتصاراته ما هي صوله وجولهكل خطواته على الدرب انتصاررؤيته كل الوطن عرضه وطولهوالريادة وجهته دون انتظاررجل سلم ورجل علم ورجل دولهوإن قصف بالحرب قصاف العمارذا شبيه معزّي ومحدٍ بحولهشامخٍ حرٍّ تسلسل من حراروإن صفط بشته بيمناه العدولهوان صفط بشته تحت يده اليسارقلت حرٍّ فالهَدَدْ يرخى سدولهصيده من المجد ما صاد الحبارفي قلوب الشعب حط الله قبولهحطه الله عز شعب وعز دارجعل ربي يحفظه ويديم زولهذخرنا محمد إلى اسوّد النهار