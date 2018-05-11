لم تعد الطائف فاتنة للشعراء السعوديين فقط، بل إن سحرها امتد ليمتزج بمشاعر الكثير من الشعراء العرب، ومنهم الشاعرة الكويتية نهى نبيل التي زارت الطائف قبل 10 أيام، وكتب أبياتاً جميلةً في «دلوعة الغيم» كما أطلق عليها الشاعر الراحل طلال الرشيد - يرحمه الله- وجاءت أبيات نهى متماهية مع جمال وسحر الطائف:الـطـايـف الـلــي ما يبـيـلـه شـهــادهاللي ملك رمـز السياحـه بتصنيـفيلقـى بـه المصطـاف غايـة مــرادهمن دين من دنيا ومن شي ما شيفمن جهة أخرى، تمكنت نهى نبيل، الثلاثاء الماضي، من خطف أنظار الحضور خلال سيرها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71؛ لتثبت نجاحها في عالم الموضة والجمال إلى جانب نجاحاتها الشعرية.