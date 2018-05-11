استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، حامل بيرق شاعر المليون للموسم الثامن الشاعر نجم بن جزاع الأسلمي، وهنأه على ظهوره بشكل لافت ومشرف خلال أكبر وأشهر مسابقة شعرية على المستوى العربي. من جهة أخرى، احتشد آلاف السعوديين من محبي الشاعر نجم الأسلمي في مطار حائل لاستقباله والترحيب به، بعد حصوله على لقب النسخة الثامنة. كما تسابق الشعراء لتهنئته باللقب، إذ قالت الشاعرة الإماراتية التي حلت في المركز الرابع بتول آل علي:قولوا له البيـرق فِـ يمناه لايققولوا لـ شمّر حطته في محلّهلا يزعل ولا ينكسر، لا يْتِضايقآنا بـ وجْه اللي يشكّك فـ حِلّه