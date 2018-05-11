هناك علاقات إنسانية مكشوفة المصدر ومعروفة الأسباب، كالقرابة، والصداقة، والزمالة، والتعارف، وهناك أوجه للود ليس لها منابع ظاهرة، ولا سبيل لتحديد الدوافع لتلك النزعة العاطفية تجاه من نحبه ويحبنا، وفي حياتنا اليومية نألف وجوهاً وأفئدة نلتقي بها لمرة واحدة، وأحياناً صدفة ودون ميعاد، في حين ننفر من آخرين برغم اتصالهم بنا صباح مساء وبشكل شبه يومي، وهنا يتولّد سؤال السرّ في العلاقات الإنسانية وهو سؤال أزلي.وربما كان للشاعرة الراحلة نورة الحوشان أسبقية معرفة بأثر الكيمياء في العلاقات بين البشر، إذ ليس كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا، فالشاعرة عاشت في بلدها بمنطقة القصيم مستورة الحال مع زوجها إلى أن دبّ بينهما خلاف أدى إلى طلاقها منه طلاقاً بائناً، وبعد الطلاق تقدم لها أكثر من طالب زواج كونها امرأة راجحة العقل كريمة النسب ومن عائلة معروفة ومحافظة، فرفضت الزواج بعد طليقها الذي كانت تحبه وترى فيه مواصفات الرجل المثالي.وذات يوم كانت تسير على طريقٍ يمر بمزرعته وبصحبتها أولادها منه، وعندما مرت بالمزرعة رأته فوقفت على ناحية المزرعة وانطلق الأولاد للسلام على أبيهم وبقيت تنتظرهم إلى أن رجعوا إليها فأخذتهم وأكملت مسيرها، وتذكرت أيامها الخوالي معه وشدة وجدها عليه، واستعادت أسماء ومكانة كل من تقدم لخطبتها بعد الطلاق ورفضها لهم فكانت قصيدتها تنفيساً لاحتقان كبير في داخلها، وربما تناسى كثيرون القصيدة كاملة إلا أن الأجيال توارثت البيت الأخير الذي غدا مثلا دارجا في المجتمعات.وكما أن الشاعر العربي يبدأ بالأطلال باعتبارها رسما لمن سلف من أحباب، تبدأ الشاعرة بمناداة حاسة البصر التي كانت ترى بها من تحب: «ياعـين هِـلِّي صَـافي الدمع هِـلِّـيـه، وإلْيَا انتهى صافِيْه هَاتي سِرِيـْبـِه، ياعـين شـوفي زرع خلك وراعيه، شـوفي معَاوِيْدِهْ وشـوفي قِــِليْــبِه».وبما أن للأيام عواديها، خصوصاً على المواليف، فهنا تجسيد لحالة زوجين منسجمين: «من أول دايـم لرايــه نمـالــيــه، واليـوم جَـيَّـتْـهُـم عــلينا صعـيـبـة»وكما أن الشاعر العربي يؤكد أن: «أمّر ما لقيت من ألم الهوى، قُربُ الحبيب وما إليه سبيل، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول». كذلك الحال الذي عاشته نورة الحوشان، وعاشه بدر بن عبدالمحسن في رائعته «فاتر اللحظ يا عذب اللمى، يا قريب الدار يا بُعد السماء» فتقول الحوشان «وإن مرني بالدرب ما اقدر أحاكيه، مصــيـبـة ياكـــبرها من مصـيـبـة» وتختم القصيدة المكثفة بأعذب وأرق ما يمكن أن يعبر به كائن مؤمن بالصدف، والحظ، وموقن أن الحياة مع من نحب قسمة ونصيب، وقضاء وقدر، وسيظل كل منا يعيش يوماً ما هذه الحالة «اللي يبــينا عــيت النفـس تبغــيـه، واللي نبي عــيا البَخَـت لا يجـيبـه».