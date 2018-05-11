ناقش وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مع وزير التعليم والمهارات الأيرلندي ريتشارد بروتن، أوجه التعاون المشتركة في المجالات التعليمية، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للمبتعثين السعوديين في المجالات الصحية، وإمكانية تدريب المعلمين السعوديين ضمن برنامج خبرات.وبحث الوزيران في مقر وزارة التعليم الأيرلندية اليوم (الخميس)، تمكين المبتعثين السعوديين بالعمل في الشركات الأيرلندية لمدة سنة بعد تخرجهم، إضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي.وأثنى الوزير بروتن على الحراك الكبير الذي تنهجه المملكة، معبرا عن إعجابه بما اشتملت عليه رؤية 2030، والمبادرات التي قامت بها وزارة التعليم.حضر اللقاء من الجانب الأيرلندي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم في أيرلندا جوان قريما، ومدير المؤسسة الأيرلندية العالمية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مايك هوقان، ومن الجانب السعودي المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم المالك، والملحق الثقافي في أيرلندا الدكتور سعود العنزي، والسكرتير الخاص لوزير التعليم رائد الشدي.