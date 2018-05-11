أكد أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس أن الأهالي محافظين على مشروع الواجهة البحرية وفخورين به.وخاطب الأمين الحضور في جائزة مكة للتميز وقال اسمحوا لي بأن أطمئن راعي حفلنا مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأجيبهُ على سؤاله الذي وجهه لأهالي جدة، عَقِبَ افتتاحه مشروع واجهة جدة البحرية قبل نحو 7 أشهر لأقول له إن أهالي جدة محافظين على مشروعهم، وفخورين كثيراً به وملتزمين بالحفاظ على مكتسباتهم وحمايتها.واعتبر أبو راس فوز أمانة جدة بجائزة مكة للتميز «في دورتها الـ9 عن التميز البيئي» تعزيزاً قوياً لرؤية وأهداف الجائزة.وقال أمين جدة إن مشروع الواجهة البحرية استغرقَ العملُ فيه اكثرَ من 5 ملايين ساعةَ عملٍ وشاركَ فيهِ مايقارب من 2000 مهندسٍ ومشرفٍ وفنيٍ وعامل، ويمثل المرحلتين الـ4 والـ5 من مشاريع تطوير الواجهات البحرية لمحافظة جدة، ويأتي امتداد لما سبق من تطوير للواجهات البحرية خلال السنوات الـ5 الماضية وهي المراحل الـ3 للكورنيش الشمالي، الكورنيش الأوسط، شارعِ فلسطين، متحف جدة المفتوح، كورنيش أبحر الجنوبية، شاطئ السيف، امتداد الكورنيش الجنوبي، ومنتزه ذهبان.