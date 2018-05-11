دشن أمين جدة هاني أبو راس أمس (الخميس)، الجزء الخامس من مواقف السيارات أسفل جسر طريق الملك فهد والممتد من شارع المطار حتى نهاية الجسر بحي البغدادية الشرقية، من خلال تشغيل 7106 مواقف بمناطق مختلفة تشمل (المنطقة التاريخية، سوق الجنوبية، حي الهنداوية، الجوازات، حي الكندرة، حي الصحيفة بالإضافة إلى 4 أجزاء من أسفل جسر طريق الملك فهد) ويبلغ طول الجزء الخامس نحو 1كم، مقسماً على 4 أجزاء بمجموع عدد (351) موقفاً وبمساحة أرصفة مشاة تصل لـ (12.861م2)، في حين يحتوي كل جزء على مداخل ومخارج إلكترونية وأجهزة دفع ذاتية، كما تم تغطية جميع المواقف في هذه المرحلة بـ (48) كاميرا مراقبة عالية الدقة مرتبطة بغرفة التحكم، وبذلك يبلغ عدد المواقف التي تم إنشاؤها وتشغيلها أسفل الجسر (2106) مواقف وتم ترصيفها بأرصفة مشاة يصل إجمالي مساحتها (73692م2).