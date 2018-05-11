انتهت شركة المياه الوطنية، من تنفيذ 5 مشاريع بيئية جديدة للتوصيلات المنزلية، تخدم أحياء جنوب محافظة جدة بدءًا من كيلو 11 وحتى كيلو 16، بتكلفة مالية تتجاوز 463 مليون ريال، بالإضافة إلى إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بإيصال خدمة الصرف الصحي إلى العقارات المستفيدة وتهيئتها للتشغيل الكامل.وتضمنت المشاريع تنفيذ مشروع خطوط فرعية، وتوصيلات صرف صحي منزلية بحي المنتزهات 3 (طريق مكة القديم - الكيلو 11) - جدة بتكلفة تصل إلى (55) مليون ريال، وتنفيذ مشروع خطوط فرعية و توصيلات صرف صحي منزلية بحي الورود وحي العبور بمنطقة كيلو 16 (طريق مكة القديم) بقيمة بلغت نحو (100) مليون ريال، وتنفيذ مشروع خطوط فرعية لشبكات الصرف الصحي مع التوصيلات المنزلية بحي الفضل الشرقي بمنطقة كيلو 15 بتكلفة تصل إلى (67) مليون ريال، وتنفيذ مشروع خطوط فرعية وتوصيلات صرف صحي منزلية بحي عين العزيزية وحي الفضل الغربي بمنطقة كيلو 14 بقيمة تجاوزت (116) مليون ريال، وتنفيذ مشروع توصيلات صرف صحي منزلية وخطوط فرعية بحي المنتزهات الشمالي ومنطقة المستودعات بحي قويزة بمنطقة كيلو 11 بقيمة تقارب (125) مليون ريال.وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة حرصت على الانتهاء من أعمال مشاريع الصرف الصحي (الشبكات والتوصيلات المنزلية) في منطقة طريق مكة - جدة القديمة من كيلو 11 وحتى كيلو 16 لخدمة سكان تلك المناطق، ورفع الضرر البيئي في تلك الأحياء، بعد أن أكملت الشركة بنجاح تشغيل مشاريع مشابهة قبل 3 أشهر في الأحياء الشمالية بمحافظة جدة بواقع 4000 توصيلة منزلية.من جهته، أوضح المهندس حسن القرني، مدير المشاريع بالمنطقة الغربية، أن المشاريع المنتهية تضمنت تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي بأطوال تجاوزت 125 كم طوليا، وتنفيذ (7,068) ألف توصيلة منزلية للصرف الصحي تخدم أكثر من (8000) عقار.