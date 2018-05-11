تجري أعمال السفلتة والإنارة على قدم وساق في المسارات السفلية بنفق المعارض في محافظة خميس مشيط وذلك بعد الانتهاء من تصريف مياه الأمطار والإضاءة الداخلية مع البدء في تركيب أعمدة الإضاءة.



ومن المتوقع افتتاح المسارات السفلية غرة شهر رمضان.



وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، وقّع مطلع العام الجاري عقد مشروع استكمال النفق بمبلغ 25 مليون ريال، مع شركة صينية ومدة التنفيذ 330 يوماً.

من جهتهم طالب المواطنون محمد الشهري وعبدالله وسعيد الشهراني وخالد الرفيدي عبر «عكاظ» بالتعاقد مع شركات أجنبية لانجاز المشاريع الحيوية دون التقليل من الشركات الوطنية.



وأكدوا أن الشركات الأجنبية أثبتت كفاءتها في إنجاز العديد من المشاريع في منطقة عسير بجودة عالية دون تأخير في مدة التنفيذ.