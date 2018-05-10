استأنف المنتخب الوطني الأول مساء اليوم (الخميس)، تدريباته على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي استعدادًا لمواجهته الودية أمام منتخب اليونان مساء الثلاثاء القادم، وذلك في معسكره الذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي المقام حاليًا في مدينة ماربيا استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.وقسم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي لاعبي المنتخب لمجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمس (الأربعاء) أمام منتخب الجزائر التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدفين، حيث بدأت تدريباتهم بالجري حول الملعب، ثم تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين حيث خاضوا مناورة قصيرة من شوطين أمام فريق غرناطة الإسباني.وسيجري المنتخب الوطني صباح الغد حصة تدريبية الساعة 30: 10 صباحًا بتوقيت إسبانيا على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.من جانبه أشاد لاعب وسط المنتخب الوطني الأول هتان باهبري بالمرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018، مشيرًا إلى أنها أسهمت بشكل كبير في رفع المعدل اللياقي لدى جميع اللاعبين وطورت من حالة الانسجام بين عناصر المنتخب، وكذلك فهم الطريقة الفنية للمدير الفني للمنتخب الوطني.وأوضح باهبري أن نتيجة المباراة الودية أمام منتخب الجزائر لا ينبغي الوقوف عندها بل مواصلة العمل والاستفادة من الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لمعالجتها.ودعا باهبري جماهير الوطن إلى دعم لاعبي المنتخب في هذه الفترة المهمة من البرنامج الإعدادي.