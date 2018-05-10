أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أت تنظيم توزيع وجبات إفطار الصائمين في الحرم المكي الشريف يجب أن يخضع لموافقة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «الجهة الوحيدة المخولة بالسماح بذلك تحت مظلتها ومراقبتها»، مشيرة إلى أن ما يحدث من إعلانات لبعض الجهات يعد مخالفة صريحة وواضحة، وأنه لن يُسمح بتوزيع أي وجبات لم تحصل على موافقة اللجنة، محذرة بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد كل من يخالف الأنظمة والتعليمات.وبينت الإمارة أن الاستعداد لهذا الجانب الخيري في شهر رمضان المبارك قد تم منذ وقت مبكر، وأنه تم إصدار تراخيص لـ21 جمعية خيرية معتمدة تخضع للمراقبة الصحية والأمنية حرصاً منها على سلامة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.وكانت لجنة السقاية والرفادة بالإمارة قد قامت بتوزيع أكثر من 5 مليون وجبة من خلال برنامج إفطار صائم بساحات المسجد الحرام، كما وزعت أكثر من 25 مليون وجبة من خلال برنامج إفطار صائم بمساجد العاصمة المقدسة والأحياء، إضافة إلى ما يقارب 180 ألف وجبة بمواقف حجز السيارات بمداخل مكة المكرمة، و890 ألف وجبة إفطار صائم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.وأوضحت الإمارة أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد أنها تعمل بتوجيهات القيادة، وبإشراف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه الأمير عبدالله بن بندر لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن.