دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) الجهات المعنية إلى التحلي بضبط النفس و تجنب أي تصعيد بعد إطلاق صواريخ إيرانية على المواقع الإسرائيلية والرد الذي تلى ذلك، وفقاً لبيان لدائرة الشؤون الخارجية.وافاد البيان إن التقارير حول الهجمات الإيرانية على مواقع للجيش الإسرائيلي انطلاقاً من سورية والتي ردت عليها إسرائيل بشن ضربات ضد اهداف إيرانية في سورية، تشكل مصدر قلق شديد.وتعرضت الخطوط الإسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتل لوابل من صواريخ يقول الجيش الإسرائيلي ان القوات الإيرانية أطلقتها من سورية.ورد الجيش الإسرائيلي (ليل الأربعاء الخميس) مستهدفاً عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سورية.