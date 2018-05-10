استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم (الخميس)، وزير خارجية جمهورية الفلبين ألان كايتانو.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين عبدالله البصيري.