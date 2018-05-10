أعلن مسؤول أمريكي كبير، اليوم (الخميس) للوكالة الفرنسية، أن البيت الأبيض يشدد على ضرورة مواصلة أعمال تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، رغم إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني.وقال المسؤول: «ننتظر من إيران المضي قدما في تطبيق البروتوكول الإضافي، وفي التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال بقي الاتفاق قائما أم لم يبق»، في إشارة إلى البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأكد مسؤول ثان للوكالة اليوم، أن واشنطن لا تزال تصر على عمليات التفتيش.