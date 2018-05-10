قالت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 86 شخصاً كانوا يصطفون لتسجيل أسمائهم ليحق لهم الانتخاب في أفغانستان.وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان تاداميتشي ياماموتو أنه ينبغي أن يذكر العنف المتعلق بالانتخابات الجميع بأن الجهود نحو السلام في أفغانستان لا يجب تهميشها.وسلطت أعمال العنف خلال المرحلة الأولى من عملية تسجيل الناخبين الضوء على المشكلات التي تواجهها الحكومة الأفغانية فيما يخص حماية الناخبين.وقالت الأمم المتحدة في تقرير إن مسلحين اختطفوا 26 شخصاً خلال هجمات متعلقة بالانتخابات فيما أصيب 185 آخرين.