وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، في بيان صدر من الهيئة اليوم (الخميس)، بالتراجع عن قرار فتح المدرجات مجاناً في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، بحيث تتم إعادة طرحها للبيع.وأضاف البيان «أنه رغبه في مزيد من التنظيم وتسهيل مهمة دخول الجماهير الرياضية بما يكفل تساوي الفرص أمام الجميع لإظهار نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي بأفضل صورة وحرصاً على تحقيق درجة عالية من التواجد الجماهيري بطريقة ميسرة».وفيما يلي توضيحا لفئات وأسعار التذاكر التي ستطرح اليوم عبر موقع مكاني عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل:الدرجة الموحدة أفراد 50 ريالاًالدرجة الموحدة عائلات 30 ريالاًكبار الشخصيات الفئة الفضية 250 ريالاًكبار الشخصيات الفئة الذهبية 1000 ريال