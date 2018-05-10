نظمت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم (الخميس)، دورة تدريبية بعنوان «المعايير السبعة للتميز في تأسيس وحماية الأعمال»، بحضور مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، ومشاركة مديري عموم الإدارات والقطاعات الحكومية العاملة في المطار.وطرح المدرب عصام بن ياسين قاري خلال الدورة، نماذج تطويرية للعمل داخل المطار، وآلية تحسين العمل داخل صالات السفر شهدت تفاعلاً موسعاً من مختلف القيادات التي حضرت الدورة.وأوضح مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن هذه الدورات التدريبية المكثفة تستهدف مختلف القيادات في المطار، من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني، أو القطاعات الحكومية التشغيلية، في ظل الانتقال الوشيك للمطار الجديد، والرغبة في تطوير الكوادر البشرية لتتوافق مع صالات السفر الحديثة، مؤكدا أن هذه الدورات المتقدمة ستسهم في تحسين آلية العمل، وتقديم أحدث الأنماط الإدارية المتسقة مع التغييرات الإيجابية التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030.