اختتمت في مدينة إزمير التركية، اليوم (الخميس)، فعاليات تمرين «EFES 2018» المشترك، وذلك بحضور المستشار في الديوان الملكي الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ورؤساء أركان وكبار ضباط من الدول المشاركة في التمرين.وشهدت الحفلة الختامية التي نفذت على فترتين صباحية ومسائية تطبيق عدد من السيناريوهات التي تمت في التمرين، وذلك باستخدام الذخيرة الحية، حيث قامت الطائرات النفاثة والمروحيات بتدمير عدد من الأهداف، كما نفذت الدبابات عددًا من المناورات العسكرية وتدمير الأهداف المحددة لها، وتم إنزال جوي وبحري، ونفذت تلك القوات عمليات التطهير والاقتحام.من جهته، أوضح الملحق العسكري السعودي في أنقرة وبوخارست العميد الطيار البحري الركن خالد بن حسين العساف، أن هذا التمرين يعد من التمارين المهمة في المنطقة، وذلك لتنوع القوات المشاركة وطبيعة التضاريس التي تمت فيها التمارين، مؤكدًا على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المشاركين بصقل مهاراتهم القتالية والرفع من جاهزيتهم.فيما أكد قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد الدريبي أن ما قدمه المشاركون من القوات السعودية المشاركة في التمرين من جاهزية قتالية وإتقان لكل ما نفذ من عمليات أثناء التمرين استحقت الإشادة من الجميع، مبينًا ذلك أهمية ما تلقاه قواتنا المسلحة من حرص واهتمام من قيادتنا الرشيدة سواءً على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى التجهيز والتسليح.واختتم العقيد الدريبي تصريحه بأن مشاركة القوات المسلحة السعودية في تمرين أفيس أو غيره من التمارين تأتي وفق نهج علمي مدروس لرفع الجاهزية القتالية سواءً للضباط أو ضباط الصف.