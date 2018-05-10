بحث نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف محمد بن حسن معاجيني مع مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور فيصل الشريف أوجه التعاون في المجالات الاجتماعية والسياحية، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ومنسوبات القسم النسائي، وذلك بمقر المؤسسة بحي أم الجود.



ورحب نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد بن حسن معاجيني بمدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور فيصل الشريف، مثمناً حرصه على فتح أفاق التعاون مع المؤسسة في مجالات عمل الهيئة والتي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 وفق خطط التحول الوطني 2020، مبيناً أن المؤسسة تعمل سنوياً من خلال الفرق النسائية على إبراز الموروث الوطني والتعريف بقيم المجتمع المكي تجاه خدمه لضيوف الرحمن.



بدوره، أشاد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور فيصل الشريف بجهود المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية من خلال الخدمات المقدمة بجانب خدماتها الأساسية من خلال تقديم برامجها التوعوية للمناطق السياحية بمكة المكرمة والمعالم الاثرية بالمملكة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على تعزيز هذه البرامج بالتعاون مع المؤسسة بصفتها تخدم شريحة كبيرة من ضيوف الرحمن.