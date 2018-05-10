حصد البطل السعودي يحيى بن مشعل الزايدي، الذهب في بطولة كمال الأجسام، التي أقيمت أخيراً في الدنمارك، وشارك في البطولة الدولية نجوم اللعبة من بعض الدول الأوروبية.



ويعتبر «الزايدي» أحد أصغر لاعبي كمال الأجسام في المملكة المتحدة، حيث يدرس بها في كلية إدارة الأعمال، وبالرغم من انشغال الطلاب المبتعثين، إلا أنه استطاع إيجاد الوقت المناسب والاستفادة من الأندية والمراكز الرياضية لصقل موهبته في رياضة كمال الأجسام وتحقيق هدفه الخاص وهو الاحتراف وتمثيل المنتخب السعودي ورفع راية التوحيد في المحافل والمناسبات العالمية.



