انعكست التوترات التي يشهدها العالم، وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط، على جيوب البريطانيين، اعتباراً من اليوم. فقد فوجئ سائقو السيارات بارتفاع كبير في أسعار الوقود، فيما قالت شركات محطات المحروقات إن الارتفاع في الأسعار يعزى إلى ارتفاع سعر برميل النفط أمس إلى 77.75 دولار، وهو غير مسبوق منذ نوفمبر 2014. وقال خبراء في بورصة لندن إنهم يتوقعون أن تصل أسعار النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل خلال فترة وجيزة. وحصل السائقون على البنزين اليوم بـ1.23 جنيه للتر، و1.27 جنيه للتر الديزل، ما يعني أن سيارة العائلة من الحجم المتوسط ستكلف سائقها نحو 70 جنيهاً لتعبئتها بالوقود. وأجمع معلقون وخبراء على أن التطورات التي ستعقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران تنذر باحتمالات ارتفاعات أشد وطأة في أسعار الوقود ببريطانيا خلال الأسابيع القادمة.