أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة تحظى باهتمام ودعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، منوها إلى السعي الدائم للتطوير والتنمية.جاء ذلك خلال تدشينه، بحضور وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، عددا من مشاريع الطرق والتقاطعات بالمنطقة، بتكلفة 800 مليون ريال في بريدة، وعددا من الطرق الرابطة بها، و8 جسور تقاطعات علوية وممرا سفليا.من جهته، قال الدكتور العامودي إن منطقة القصيم تزخر بالعديد من مشاريع النقل التي بلغ عددها 41 مشروعا تتجاوز قيمتها 4 مليارات ريال بأطوال نحو 1000 كيلومتر، مبينا أن بعضها كان متأخرا ومتعثرا وتم تعديل العديد من المسارات لها وعلى وشك الانتهاء منها.وتجول أمير منطقة القصيم على المشاريع المختلفة، وأزاح الستار مع وزير النقل عن عدد منها، مستمعا لشرح مفصل عن الجاري تنفيذها ونسب إنجازها، بتكلفة إجمالية أكثر من 570 مليون ريال، كما ناقش مع العامودي عددا من الموضوعات المتعلقة بالطرق والنقل في المنطقة.واستقبل الأمير فيصل بن مشعل اليوم، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وأعضاء مجلس القضاء، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله وزارة العدل في خدمة أبناء هذا الوطن، وتطوير المرافق القضائية والعدلية والحرص على إقامة حدود الله والعدل والمساواة بين الجميع.وتسلم أمير منطقة القصيم من مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة بدر الحربي، وعدد من منسوبي الهيئة، التقرير النصف سنوي لأعمال فرع الهيئة بالمنطقة لعام 1439هـ، والتقرير السنوي لعام 1438هـ، مشيدا بالدور الذي تقوم به هيئة الرقابة والإنجازات التي حققتها، فيما دشن تطبيق النظام الإلكتروني الخاص بالجولات الرقابية، مطلعا على النظام الإلكتروني الخاص بأعمال الهيئة، الذي يتضمن أكثر من 80 برنامجا «بلا ورق».