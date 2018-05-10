احتفل معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية اليوم (الخميس) في الدمام بتخريج الدفعة 68 من طلبة المعهد البالغ عددهم 150، بينهم طلبة من البحرين، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد المنطقة الشرقية المكلف اللواء الركن محمد بن يحيى الجديعي، وأولياء أمور الخريجين.وأوضح قائد المعهد العميد البحري الركن ماجد القحطاني أن الخريجين نهلوا خلال دراستهم بالمعهد في الأعوام الثلاثة التي أمضوها من العلم والثقافة والعلوم العسكرية بإشراف معلمين ومدربين أكفاء ذوي خبرات ميدانية وعملية في جميع التخصصات البحرية التي تدرس بهذا المعهد حسب متطلبات وحاجات وحداتنا البحرية.وأكد أن القوات البحرية الملكية السعودية تسعى من منطلق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 لتحديث أساطيلها وامتلاك التقنية الملائمة لتلك الرؤية وتطوير الكوادر البشرية التي ستعمل على تلك الأسلحة، مشيرا إلى أنه تم ابتعاث المجموعة الثانية من طلبة المعهد البالغ عددهم 40 طالباً إلى المملكة المتحدة لمدة سنتين للحصول على الدورات التأسيسية والمتقدمة في مجال تخصصاتهم الفنية.