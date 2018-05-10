قال زعيم الديموقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم (الخميس)، إن الإفراج عن 3 معتقلين أمريكيين ليس إنجازاً عظيماً لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وأن الرئيس دونالد ترمب يضعف السياسية الخارجية الأمريكية بإشادته بإطلاق سراحهم.وأضاف «ما كان ينبغي الإشادة بالإفراج عنهم، هذا ليس إنجازاً عظيماً لكيم جونج أون كي نفعل ذلك».وتابع يقول إنه يجب على ترمب أن يسعى للحصول على التزامات قوية ويمكن التحقق منها من كوريا الشمالية بنزع السلاح.وقال:«أخشى أن هذا الرئيس، بتلهفه لإبرام اتفاق ونيل الثناء والتقاط الصور التذكارية له، سيبرم اتفاقاً سريعاً وسيئاً، وليس اتفاقاً قوياً ودائماً».