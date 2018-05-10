تنفّس الإندونيسيون الصعداء بعد أن أعلنت الشرطة الإندونيسية انتهاء أزمة احتجاز رهائن في سجن شديد الحراسة اليوم (الخميس)، إذ استسلم سجناء قتلوا 5 من رجال الأمن وأطلقوا سراح ضابط كانوا يحتجزونه.وأكدت الشرطة أن السجناء قتلوا أفراد الأمن الخمسة الذين ينتمون لوحدة خاصة لمكافحة الإرهاب «بسادية» خلال الأزمة في السجن الواقع في ضواحي العاصمة جاكرتا. وقال المفوض العام للشرطة سيافرودين في تصريحات صحفية «قلصنا عدد الضحايا. انتهت العملية في الساعة 7:15 صباحا».وأصيب 4 من رجال الأمن بينما قتل أحد السجناء في الأزمة التي بدأت في السجن في وقت متأخر يوم الثلاثاء.وقال سيافرودين إنه تم حل الأزمة «بأسلوب هادئ للغاية»، وفي وقت لاحق قال وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو في مؤتمر صحفي إن جميع السجناء استسلموا بعدما نصبت الشرطة «كمينا» ما أجبر آخر 10 مدانين على الاستسلام، مضيفاً أن 155 سجينا متطرفاً تورطوا في ما وصفه بـ«العمل الإرهابي في السجن». وقال: «لا يمكننا التخلي عن الحذر في مواجهة أعمال الإرهاب والتطرف. هذا البلد يحتاج للاستقرار».ويشتبه في أن السجناء استولوا على أسلحة أفراد الشرطة المقتولين.