استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اليوم (الخميس)، مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، بحضور عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، رئيس المجلس العلمي لمجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وذلك بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض.وعرض مدير الجامعة الإسلامية، جانبًا من برامج وأنشطة الجامعة الإسلامية وخدماتها التعليمية والبحثية التي تقدمها وفق متطلبات الجودة ومعايير الإتقان، مشيرًا إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي العام الماضي، يؤكد جودة برامجها وتميز أعضاء هيئة التدريس وطلابها.وأوضح الدكتور المرزوقي، أن الجامعة أنشأت منذ 60 عاماً وتخرج منها أكثر من 70 ألف طالب في عدة مجالات والخريجون هم الآن سفراء السلام وسواعد البناء في بلدانهم، مفيدا أنه عندما أنشأت الجامعة كان الهدف الأسمى هو الخدمة الإنسانية من خلال التعريف برسالة الإسلام السمحة، وتعليم العلوم الشرعية والعلمية لطالبيها من جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن تعدد التخصصات في الجامعة الإسلامية بين الشرعية والعلمية يحقق التكامل العلمي ويخدم رسالة الإسلام.وبين الدور البارز والريادي لهيئة كبار العلماء في تبصير الناس بأمور دينهم، وما يَجِّد من نوازل وقضايا معاصرة، ومواقفهم العلمية الرصينة المستقاة من الكتاب والسنة تجاه العديد من القضايا والأحداث، مؤكداً أن هيئة كبار العلماء بالمملكة هي المرجع العلمي المعتبر في القضايا الشرعية لكثير من المسلمين في أنحاء العالم.من جانبه، أثنى مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، على الدور الكبير للجامعة الإسلامية وجهودها لنشر العلم الشرعي وتعليم أبناء المسلمين حول العالم، سائلاً الله تعالى أن يكلل مساعي القائمين عليها بالتوفيق والسداد، وأن يوفق طلابها لكل خير.