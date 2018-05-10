أعلن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم (الخميس)، أنه لا يرى ضيراً من اقتحام آلاف الفلسطينيين للسياج الحدودي مع إسرائيل خلال احتجاجات مقررة الأسبوع القادم.وفي أول لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية منذ تعيينه رئيساً للحركة في قطاع غزة عام 2017، عبر السنوار عن رغبته في رؤية آلاف الفلسطينيين يعبرون باتجاه إسرائيل ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر.ورداً على سؤال عما يتوقعه من الاحتجاجات، قال السنوار «لا أحد يستطيع أن يتصور ما الذي سيكون بالضبط، ولكن نستطيع أن نضمن شيئاً واحداً هو أن هذا الحراك سلمي».يذكر أنه قتل 52 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ بدأت التظاهرات والمواجهات ضمن «مسيرة العودة» بمناسبة يوم الأرض في 30 مارس الماضي.ومن المتوقع أن يتجمع الآلاف على طول الحدود يوم الاثنين القادم، تزامناً مع افتتاح مقر للسفارة الأمريكية في القدس المحتلة.