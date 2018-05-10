أثنى أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي على الجهود المبذولة في بلدية دومة الجندل، قائلاً: «ما رأيته يثلج الصدر من أعمال مناطة في البلدية من أعمال يومية وتصاميم عمرانية وأعمال في الحدائق وفي بحيرة دومة الجندل».
وأوضح المهندس الغامدي أن خدمة منطقة الجوف وكافة محافظاتها وقراها شرف كبير له ولزملائه في الأمانة والبلديات التابعة ولابد من العمل المتواصل لتقديم كل الخدمات وأفضلها وأميزها ولابد من تضافر الجهود والعمل بكل جهد تحقيقًا لتطلعات ورؤية أمير منطقة الجوف، مؤكدا أن الزيارات ستكون مستمرة وبشكل متواصل لجميع بلديات المنطقة وفق برنامج زمني، إضافة إلى زيارات مفاجئة لرصد أراء المواطنين والاطلاع على الخدمات المقدمة والمشاريع المنفذة.
جاء ذلك في تصريح لأمين منطقة الجوف عقب زيارته التفقدية لمقر بلدية محافظة دومة الجندل، موجهاً بضرورة الإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية واستكمالها وفق البرامج الزمنية المخطط لها مع تذليل كل العوائق لضمان سرعة التنفيذ وسرعة تنفيذ المركز الحضاري ببحيرة دومة الجندل بالتنسيق مع الامانة لعمل التصاميم العمرانية من الطراز الحديثة العمراني، والذي سيكون هو المشرف شخصيا على الاعمال التطويرية في بحيرة دومة الجندل.
وتأتي زيارة أمين منطقة الجوف في إطار متابعة أعمال البلديات والوقوف عن كثب على سير أعمال تنفيذ المشروعات تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ.