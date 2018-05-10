اعتمد الملحق الثقافي السعودي في المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي توصيات ملتقى التطوع بلندن - الدولة والإنسان - لتعزيز الصورة الذهنية عن السعودية خلال رحلة الابتعاث، الذي عقد في الخامس من مايو 2018، في لندن.



وأشار الدكتور المقوشي إلى أنه روعي في إعداد التوصيات عن الملتقى تركيزها على تعزيز نقاط القوة للمبادرات التطوعية وتحديد اتجاهاتها وأهدافها، والعمل على خلق بيئة تكامل في الأعمال التطوعية الطلابية في المملكة المتحدة لغرض الوصول إلى مأسسة العمل التطوعي كمبادرة تقودها الملحقية الثقافية لدعم جهود مبادرات رؤية المملكة 2030 لتطوير برامج التطوع كواحدة من أهم الإستراتيجيات في الرؤية السعودية، من خلال بناء قدرات الطلبة المبتعثين وتعزيز مهاراتهم في القيادة و العمل الجماعي المنظم.



وتناولت التوصيات استحداث جائزة سنوية للتطوع، والتوصية بشمول استحقاق الطلبة المبتعثين المنخرطين في الأعمال التطوعية لمكافآت التميز من الذين يسجلون ساعات عمل تطوعي منظم تحت إشراف الملحقية الثقافية، أو أي من المؤسسات التعليمية البريطانية المعتمدة من الملحقية الثقافية، وإعادة تقييم المبادرات التطوعية الحالية وتوجيهها ودمج المتشابه منها، وإنشاء صفحة بموقع الملحقية الرسمي لحصر أعداد المتطوعين والأعمال التطوعية وتسجيلها رسمياً لدى الملحقية الثقافية، وإصدار مجلة (نصف سنوية) عن المبادرات التطوعية، واعتماد الملتقى سنويا بنفس التسمية «ملتقى التطوع بلندن – الدولة والإنسان».