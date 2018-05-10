استقبل أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، الأمين العام للمجلس التنسيقي للجهات الخيرية بالمنطقة سعدون بن أحمد الوشيح.



واستعرض أعمال وأنشطة الجمعيات ودور المجلس التنسيقي في ذلك، حيث يوجد في المنطقة 34 جمعية تقدم خدماتها لـ254200 مستفيد، ويعمل بها 412 موظف، مبيناً أن الجمعيات الخيرية تتلقى الدعم من 73 جهة داعمة .



وأكد الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على ضرورة مواكبة عمل الجمعيات بالمنطقة للرؤية الوطنية 2030 ودعم التحول نحو الانتاج وعدم الاكتفاء بالرعوية التي كانت سائدة في أعمال الجمعيات الخيرية، مثمناً الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الخيرية، وكل أعمال الخير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.