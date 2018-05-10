أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حرص المنظمة ومؤسساتها المختلفة على التعاون مع الاتحاد الروسي من أجل زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، بما في ذلك تشجيع التجارة والتمويل، وتنمية صناعة المنتجات الحلال، والزراعة والتنمية الريفية.ودعا خلال افتتاح أعمال القمة الاقتصادية الدولية العاشرة «روسيا والعالم الإسلامي.. قمة قازان 2018»، التي تستضيفها جمهورية تتارستان، اليوم (الخميس)، إلى تنسيق الآليات التنفيذية والتشريعية لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتحرير إجراءات التأشيرات بين الدول الأعضاء في المنظمة والاتحاد الروسي، مشيراً إلى أن إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الروسي والبلدان الأعضاء في المنظمة ارتفع من 34.6 مليار دولار في عام 2014 إلى 42.5 مليار دولار في عام 2016.وأوضح العثيمين أن الأنشطة العديدة للمنظمة الرامية إلى تعميم المنتجات المالية الإسلامية وعمل الشباب، استفادت بشكل كبير من زيادة التفاعل بين المنظمة والاتحاد الروسي بأكمله، لافتاً الانتباه إلى أن من المتوقع أن يزداد إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية ما نسبته 7% عام 2022، بعد أن سجل خلال عام 2016 ما مقداره 1.6 تريليون دولار أمريكي.وفي السياق ذاته، استقبل رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة قازان، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، معرباً عن شكره وتقديره للجهود الدؤوبة من أجل تعزيز العلاقات بين المنظمة وروسيا الاتحادية وإسهامات المنظمة القيّمة في العالم الإسلامي.واتفق الجانبان على العمل لتعزيز التعاون القائم في مجال التجارة والتمويل وصناعة الحلال وبناء القدرات.من جانبه، أشاد الدكتور العثيمين بعلاقات العمل الوثيقة بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وجمهورية تتارستان، التي تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء في المنظمة والاتحاد الروسي.