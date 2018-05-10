استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبة بديوان إمارة المنطقة، اليوم، وزير النقل الدكتور نبيل محمد العمودي، يرافقه المستشار والمشرف على مكتب الوزير سعد العنقري، ومدير عام فرع النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان .وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالطرق والنقل في منطقة القصيم ومحافظاتها ومراكزها .وأكد أمير منطقة القصيم اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده لقطاع النقل والطرق ولكل مجال خادم لأبناء هذه البلاد .حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الحميدي الشمري .