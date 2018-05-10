استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة العدل بالمنطقة سليمان المطيويع ، ورؤساء محاكم الاستئناف والمسؤولين بالوزارة.وفي بداية اللقاء، رحّب أمير منطقة القصيم بوزير العدل وأصحاب الفضيلة، مشيداً سموّه بالدور الكبير الذي تبذله وزارة العدل في خدمة أبناء هذا الوطن.ونوه الأمير فيصل بن مشعل بجهود الوزارة وما توفره من خدمات للمواطنين والمقيمين في ظل اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده في تطوير المرافق القضائية والعدلية والحرص على إقامة حدود الله والعدل والمساواة بين الجميع ، مجدداً الترحيب بمعالي وزير العدل في زيارته التفقدية لمرافق الوزارة في المنطقة ، سائلاً الله التوفيق للجميع .من جهته، أعرب وزير العدل عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما تجده مرافق الوزارة والقائمين عليها من دعم واهتمام ، مؤكداً الحرص على تطوير المرافق التابعة للوزارة كافة وفق توجيهات ولاة الأمر وتحقيقاً لتطلعات أبناء المنطقة بإذن الله ، وبذل جهدها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - للوصول بالخدمات إلى أعلى مستوياتها .