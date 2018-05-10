بعد 15 أسبوعاً من العروض، تتوقف بعد غد (السبت)، مبادرة «أفلام السعودية على السعودية»، التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون، منذ 2 فبراير 2018. وعرضت خلالها 41 فيلماً، بمجموع دقائق بلغ 624 دقيقة، على أن تعاود عروضها الأسبوعية، عقب نهاية شهر رمضان المبارك. في نفس موعدها المعتاد، العاشرة من مساء كل سبت.وقد عرضت المبادرة أفلام «المغادرون»، «عطوى»، «كمان» للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، و«شكوى» للمخرجة هناء العمير، و«وطن لا يسام» للمخرج فواز الزهراني، و«ثوب العرس» للمخرج محمد سلمان، و«إجازة ملاك» للمخرج موسى جعفر آل ثنيان، و«بسطة» للمخرجة هند الفهاد، و«الحقيقة» للمخرج فهد عليان، و«لسان» للمخرج محمد السلمان، و«فاتن تقودني للجنون» للمخرج محمد سندي، و«صفر» للمخرج قاسم الشافعي، و«عاطور»، «باص 321» للمخرج حسين المطلق.كما عرضت العديد من الأفلام منها: «لوبا»، «مطب» للمخرج محمد الشاهين، و«ماطور» للمخرج محمد الهليل، و«ذاكرة فوتوغرافية» للمخرج طارق الدخيل الله، و«نظرات الوفاء» للمخرج عبدالله البراهيم، و«بغير هذا الأمل لا تكن» للمخرجة أمل الجهني، و«أين الطريق؟» و«قطرة» للمخرج مرتضى العواس، و«كيكة زينة» للمخرجة ندى المجددي، و«جنة الأرض» للمخرج سمير عارف، و«الفيلم الكذبي» للمخرج فيصل المهيدلي.