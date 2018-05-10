فيما تعتزم الهيئة الملكية بمحافظة العلا ابتعاث نحو 1000 سعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، كشفت صحيفة آرت نيوز الأميركية النقاب عن بنود الاتفاق الذي وقعه رئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبد الله آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في أبريل الماضي خلال زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، إذ ركزت الاتفاقية على تطوير مناطق أثرية في المملكة، خصوصاً منطقة العلا.

وكانت الصفحات الـ20 الموقعة، يسري مفعولها لأكثر من عقد من الزمان، إذ تقوم باريس بتطوير العلا، وتحويلها إلى أحد أكبر المتاحف المفتوحة في العالم، كون مساحة العلا تساوي مساحة إحدى الدول الأوروبية، ما يدعم رؤية 2030 التي تسعى إلى تخطي ما يسمى بـ«إدمان النفط».

وتمتلك مدينة العلا العديد من المعالم الأثرية مثل المعسكرات الرومانية ونقوش صخرية ومواقع تراث إسلامي وبقايا سكة حديد الحجاز العثمانية التي تعود إلى أوائل القرن العشرين والتي تمتد من دمشق إلى المدينة.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا عمرو المدني قد أكّد لصحافيين في باريس أثناء الزيارة، أن العلا كقطعة قماش «يمكننا الرسم عليها».