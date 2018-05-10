اختتمت في تونس العاصمة اليوم، أعمال الدورة الـ 24 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» التي انعقدت تحت عنوان «القدس فلسطينية»، بمشاركة أمين عام جامعة الدّول العربيّة أحمد أبو الغيط ووزراء التربية والتعليم في الوطن العربي.ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بدعم مشروعات اصلاح التعليم في الدول العربية عموماً والدول التي تمر بصعوبات، إضافة إلى دعم جهود إدراج ملف فلسطين عموماً والقدس خاصة في المناهج التربوية والكتب المدرسية في الوطن العربي.كما صادق المؤتمر على ميزانية المنظمة لعامي 2019-2020م ودعم خطة المدير العام للمنظمة لتفعيل برامج «ألكسو» ومشروعاتها الثقافية والتربوية والعلمية في مختلف الدول العربية، إضافة إلى المصادقة على مشروعات قرارات المجلس التنفيذي وتوصيات لجان المؤتمر.وصاحب ختام المؤتمر العام تكريم عدداً من الشخصيات العربية التي كان لها جهود بارزة في تطوير عمل المنظمة.