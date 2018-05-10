أزالت لجنة التعديات بمركز عمق بمحافظه أملج اليوم (الخميس) إحداثات وتعديات على الأراضي الحكومية بمركز ذرفي بمساحة 8000 متر مربع، وتسليم المواقع لبلدية محافظة أملج بعد الإزالة.

وأوضحت لجنة التعديات بمركز عمق أنها تطبق الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكومية، كما تعمل بشكل دؤوب ومتواصل على مكافحة مثل هذه الاعتداءات بالمراقبة والمتابعة والإزالة وايقاع الغرامات النظامية، وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية.

وأكدت أن من يبادر بإزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه ويرفع الأنقاض، سيتم مراعاة ذلك بتطبيق الحد الأدنى من الغرامة بحقه لتعاونه.

وأهابت اللجنة بكافة المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركه التنمية وتسبب الفوضى وتعيق التخطيط العمراني الحديث بالإبلاغ الفوري عن أي تعدي.