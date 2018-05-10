استقبل الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان، في قصره بطوكيو اليوم، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.ورحب ولي عهد اليابان بسمو الأمير سلطان بن سلمان، معرباً عن تقديره العميق لما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من جهود كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي.من جانبه، نقل الأمير سلطان بن سلمان لولي عهد اليابان تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين، لقيادة اليابان وشعبها الصديق بدوام الاستقرار والتطور، والحرص على تعزيز مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.