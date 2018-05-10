قال مصدران أمنيان إنه جرى العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولا في منزله بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس.وأضافا أن الشرطة تحقق في الحادث لكنهما لم يذكرا أي تفاصيل بشأن ملابسات موت الدبلوماسي.ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة النيجيرية في الخرطوم.وقالت قناة العربية التلفزيونية الفضائية إن الدبلوماسي هو القنصل العام النيجيري ووصفت وفاته بأنها "اغتيال". وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أنه قُتل بسلاح أبيض.وتشيع حوادث العنف في المناطق الغربية والجنوبية من السودان إلا أنها تندر في العاصمة الخرطوم.وأجرى الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الآونة الأخيرة تغييرات كبيرة في المؤسسة الأمنية شملت تعيين رئيس جديد للأركان المشتركة للقوات المسلحة ومدير جديد لجهاز المخابرات في فبراير.