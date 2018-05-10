يحل المنتخب الفلسطيني ضيفا على نظيره الكويتي الجمعة في مباراة دولية ودية في كرة القدم، في إطار استعدادات الأول لبطولة كأس آسيا المقررة عام 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة والثاني للاستحقاقات المقبلة.



ويقود منتخب الكويت في المباراة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا)، المدرب الموقت الصربي رادويكو افراموفيتش (رادي) والذي اختار تشكيلة ضمت مزيجا من الوجوه القديمة والجديدة، على رأسها القائد بدر المطوع فيما غاب عنها فهد الأنصاري لارتباطه مع فريقه الاتحاد بنهائي كأس ملك السعودية السبت.



وكان "رادي" عين لقيادة "الأزرق" في مباراتيه الوديتين اللتين خسرهما أمام الأردن في عمّان 0-1 والكاميرون في الكويت 1-3، قبل أن يجري التجديد له بحيث يقود الفريق في مباراتيه المقررتين أمام فلسطين الجمعة ومصر في 25 أيار/مايو الجاري.



وضمت القائمة حسين كنكوني وناصر فرج (كاظمة)، خالد القحطاني، رضا هاني، أحمد الظفيري وبدر المطوع (القادسية)، يوسف العنيزان وفيصل عجب (التضامن)، فيصل زايد (الجهراء)، يوسف ناصر (النهضة العماني)، مشعل فواز (النصر)، سلطان العنزي (الخور القطري)، حسين حاكم، حميد القلاف، فهد حمود، فهد الهاجري، طلال الفاضل، فهد العنزي ويعقوب الطراروة (الكويت)، سلمان عبدالغفور، محمد فريح واحمد رحيّل (العربي).



في المقابل، يخوض المنتخب الفلسطيني المباراة بقيادة المدرب الجزائري الموقت نور الدين ولد علي، بعد أن وصل أخيرا إلى الكويت قادما من العراق حيث تعادل سلبا مع "أسود الرافدين" في لقاء ودي آخر.



وينتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب عددا من التغييرات بعد أن اضطر نجما الفريق القائد عبداللطيف البهداري ومحمد درويش إلى ترك المعسكر والعودة إلى بلادهما. وتضم القائمة توفيق علي، رامي حمادة، غانم محاجنة، إياد سلبيس، محمد صالح، تامر صلاح، مصعب البطاط، تامر صيام، سامح مراعبة، محمد يامين، أحمد ماهر، محمد ناطور، عدي خروب، إسلام البطران، رامي مسالمة، يوسف الأشهب، عدي الدباغ وموسى فيراوي.



يذكر أن منتخب فلسطين وقع في المجموعة الثانية بموجب قرعة كأس آسيا 2019 إلى جانب منتخبات أستراليا حاملة اللقب وسورية والأردن، فيما تغيب الكويت عن البطولة بعدما حرمت من استكمال التصفيات نتيجة الإيقاف الذي فرض عليها من قبل الاتحاد الدولي في أكتوبر 2015.