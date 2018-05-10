تفقد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المرافق العدلية في منطقة القصيم، ودشن خلال تفقده مشروع "استئناف بلا ورق" بمحكمة الاستئناف في المنطقة .وبتدشين وزير العدل لمشروع "استئناف بلا ورق"، فإن نقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى الاستئناف سيتم بشكل لحظي بعد أن كان يستغرق 30 يوماً إذ كان نقل القضايا يتم يدوياً، ويعد المشروع أحد الحلول في اختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات.وشملت الزيارة، المحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية ومحكمة التنفيذ بالمنطقة، إذ حثّ معالي وزير العدل خلال الجولة القضاة ومنسوبي المرافق العدلية على مواكبة التحوّل الرقمي الذي تشهده الوزارة, واستثماره بما يحسن من تيسير الإجراءات على المستفيدين وتلمس احتياجاتهم ويضمن سرعة البت في القضايا وفق عمل مؤسساتي يعزز من كفاءة منظومة القضاء.ووقف معاليه خلال الزيارة على سير العمليات والإجراءات داخل المحاكم واطمأنّ على سير تنفيذ خطط الوزارة التطويرية التي تسير عليها ومدى انعكاسها على جودة المخرج العدلي بما يعزز من ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة والفاعلة.كما أطلق الدكتور الصمعاني، المرحلة التطويرية لمركز المعلومات الاحتياطي المتقدم الذي يعمل تزامنياً مع مركز المعلومات الرئيسي ويهدف للحفاظ على البيانات وضمان استمرارية سير العمل بالمرافق العدليّة ويخدم 37 ألف موظف وأكثر من 40 ألف مستفيد يومياً ومرتبط بـ22 جهة حكومية و 550 مرفقا عدليا.وأشاد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء, بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، الذي كان له الأثر في تطوير القطاع العدلي بحزمة من الإصلاحات التطويرية والبناء المؤسسي.