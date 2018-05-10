أقرّ مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي، بمحافظة جدة الفعاليات الخاصة بملتقى قراءة النص الـ 15 لمناقشة النتاج الأدبي لجيل الشباب في المملكة منذ العام 2000م.وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، أن أبرز محاور الملتقى الذى سيُحدد موعد اطلاقه خلال الأيام القادمة هي الإطار النظري والأسس والمفاهيم والإبداع الأدبي والتقنيات الحديثة، ودراسات مسحية للنصوص الأدبية الشبابية، والتحولات الاجتماعية وعلاقتها بتجديد النتاج الأدبي والنتاج الأدبي الشبابي وعوامل التأثر والتأثير، بالإضافة إلى نتاج الشباب الأدبي.وبين الدكتور السلمي أن أهداف الملتقى تتلخص في التأصيل العلمي النظري لأدب الشباب، وبحث الظواهر الأدبية لدى جيل الشباب وكشف الجوانب الإبداعية التي تتسم بها، إضافة إلى قراءة التجارب الشبابية الإبداعية وتعزيزها وتحليل واقع الاتجاهات الأدبية التجديدية لدى جيل الشباب.