أبرم مدير عام مطار الطائف الدولي المهندس عبدالوهاب بخاري اتفاقية شراكة مع عميد الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالطائف جيف ستيوارت، بحضور جميع الجهات العاملة بالمطار وممثلي شركات الطيران وأعضاء المجلس الاستشاري بالكلية.

وأوضح المهندس بخاري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين المطار والكلية من خلال شراكة مجتمعية تخدم المجتمع المحلي وانطلاقاً من الدور المهم والذي تنتهجه إدارة المطار في إبرامها مذكرات شراكة مجتمعية مع مؤسسات المجتمع المحلي، وذلك من أجل تحقيق احتياجات التنمية الوطنية من الموارد البشرية وتزويد منسوبي المطار بمهارات حياتية أكثر تنوعاً لتحقيق المنشود والتطوير من أجل تنمية مجتمعية مستدامة تسهم في إيجاد بيئة احترافية وعصرية يتم من خلالها الارتقاء بمستوى وتنوع وتكامل الخدمات والتعاون مع مختلف الجهات الخدمية بما يساهم في تحقيق رضى المسافرين، وبما يواكب تطلعات وتوجهات الهيئة العامة للطيران المدني وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.