أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي, أن الهيئة تسعى ضمن خططها الحالية والمستقبلية إلى تطوير أطر التعاون في مجال النقل الجوي بينها وبين الدول الأخرى ودعم زيادة الحركة الجوية، وذلك بعقد اتفاقيات ثنائية جديدة أو بتحديث مذكرات تفاهم تتضمن إطارًا تشغيليًّا يتم الاتفاق عليه بناءً على أسس وأحكام تنظيمية لتواكب التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، وذلك وفقاً للتوجيهات الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والتطوير لهذا الرافد الاقتصادي الحيوي بالمملكة.جاء ذلك خلال اجتماع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران، مع الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح رئيس الطيران المدني بدولة الكويت الشقيقة أمس، وذلك على هامش الدورة الـ24 للجمعية العمومية للهيئة العربية للطيران المدني ، بالعاصمة المغربية الرباط.بعد ذلك وقع الجانبان على مذكرة تفاهم تضمنت رفع الحق التشغيلي للرحلات المنتظمة بين البلدين وإضافة نقاط تشغيلية في المملكة.