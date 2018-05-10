التقى محافظ تيماء سعد السديري أمس (الأربعاء) مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس مطلق الشراري ويرافقه المهندس سامي الجهني ومدير مكتب جهاز الإشراف بالمحافظة ماجد الشمري خلال زيارته التفقدية على مشاريع الوزارة في المحافظة، يرافقه رئيس البلدية سعيد السعيد وعدد من المهندسين والفنيين.

ووقف الشراري على عدد من مشاريع الوزارة بالمحافظة كالطرق الرئيسية والفرعية التي لازالت تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، والذي يؤكد دائماً على أهمية الوقوف الميداني على المشاريع ومتابعة سير العمل بها وتذليل أي عقبات تعترض تنفيذها، ووفقا لتوجيهات وزير النقل الدكتور نبيل العامودي بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة للمتابعة المستمرة لمشاريع الطرق والعمل على إنهائها، وفق البرامج الزمنية المعتمدة.