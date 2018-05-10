بدأت وزارة البيئة والزراعة والمياه, تنفيذ مشروع «تشغيل وصيانة الشبكة الهيدرولوجية وآبار المراقبة في المملكة».وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، أن المشروع يضم 980 محطة رصد مائي أنشأتها الوزارة خلال السنوات الماضية موزعة في مناطق المملكة كافة، منها 492 محطة قياس أمطار، و40 محطة قياس تدفق السيول، و7 محطات قياس مستويات المياه خلف السدود، و440 محطة قياس مستويات المياه الجوفية.وبين الدكتور السبيعي أن الوزارة هدفت من إنشاء هذه المحطات إلى قياس المتغيرات ذات التأثير على المياه الجوفية والسطحية باستخدام أجهزة رصد متطورة، ونقل البيانات عن طريق النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM) الذي يتيح مراقبة وقياس معدلات المياه السطحية والأمطار وقياس المتغيرات في مخزون المياه الجوفية، وبناء قاعدة معلومات مائية موثوقة تمكن الوزارة من مراقبة مصادر المياه وإدارتها بكفاءة عالية وباستخدام الطرق العلمية الحديثة؛ لتحقيق استدامة موارد المياه.