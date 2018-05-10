التقى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرميين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة، مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور الشدّي يرافقه مدير فرع الإدارة بالمنطقة ماجد بن ختله.واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء الجهود التي تبذلها إدارة المجاهدين بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.فيما قدّم اللواء الشدّي شرحاً للأمير خالد الفيصل عن ما شهدته الإدارة من تطور في المجالات الميدانية ومن بينها إعادة تأهيل المراكز والمواقع ورفع مستوى استخدام التقنية الحديثة التي تخدم منسوبي ومراجعي الإدارة العامة وفروعها.