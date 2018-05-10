أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قراراً بإنشاء وحدة في الوزارة باسم "وحدة التحول الرقمي"، ترتبط إدارياً ومالياً وتنظيمياً بوكيل الوزارة للتعليم "بنين.وحمل القرار بأن تكون مهام الوحدة إعداد خطط التحول الرقمي للتعليم العام ومتابعة تنفيذها وتقويمها، والتواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذ القرارات والأعمال المرتبطة بالتحول الرقمي، وتحليل وتقييم التحديات التي تواجه مشاريع وبرامج التحول الرقمي، ومتابعة المشاريع والبرامج (بوابة المستقبل، والمدرسة الافتراضية، وكلنا أون لاين)، وما يستجد من مشاريع وبرامج ذات علاقة بالتحول الرقمي، وإعداد تقارير عن واقع تطبيق التحول الرقمي في الوزارة ورفعها لصاحب الصلاحية بصفة دورية، والتنسيق مع إدارات التعليم فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالتحول الرقمي.وستعمل الجهات ذات الصلة بالتحول الرقمي داخل الوزارة على رفع ما لديها من برامج ومشاريع أو مبادرات لإدراجها ضمن الخطة السنوية الموحدة.