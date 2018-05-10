أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط عدد من المخالفات في معارض للسيارات بمنطقة الرياض لعدم التزامها باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً لما أسفرت عنه الحملات الميدانية التي قام بها فريق التفتيش التابعة للهيئة مؤخراً.واستهدفت فرق الهيئة عدة مواقع لمعارض السيارات بمدينة الرياض، حيث تم خلال تلك الجولة ضبط عدد من المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بالفواتير الضريبية إضافة إلى التهرب الضريبي.وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال حملاتها الميدانية إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة اجراءات ضريبة القيمة المضافة، لخفض وقوع المنشآت في المخالفات.وبحسب اللائحة الضريبية للسيارات الجديدة والمستعملة، فإن عملية بيع سيارة من فرد لا يملك سجل تجاري ولا يمارس نشاط اقتصادي إلى فرد آخر، لا تخضع لضريبة القيمة المُضافة، ولكن تفرض الضريبة على رسوم الوساطة عند نقل الملكية عن طريق معرض سيارات، في حين تضاف ضريبة القيمة المضافة على السعر النهائي للسيارة المستعملة المباعة من معرض سيارات مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).