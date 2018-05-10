فجر مسلحون مجهولون اليوم، سكة حديدية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، مما أدى إلى توقف حركة القطارات في الإقليم.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بدائية الصنع على سكة الحديد في منطقة "دشت" بإقليم بلوشستان، ومن ثم قاموا بتفجيرها، مما أدى إلى تلف جزء من قضبان الحديد.وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لتأمينه تمهيدًا لبدء أعمال الصيانة واستئناف حركة القطارات المتوقفة بسبب التفجير.كما أوضحت الشرطة أنها شنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن العناصر التي فجرت سكة الحديد.